İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.
(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile görüştü
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:00
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