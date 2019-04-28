(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ı ziyaret edecek

Irak () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mekvidaşı Muhammed El Hekim ile Irak’ta görüştü. Görüşmenin ardından Irak Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Irak’ta bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken; mevkidaşı El Hekim ile Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirme konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtirken; Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Ankara’ya yaptığı ziyareti sonucunda alınan kararların uygulanması konusunda birlikte çalıştıklarını belirtti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşuğlu, “Ayrıca, bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim Hekim ile yapmış bulunmaktayız” dedi ve Irak ile Türkiye arasındaki görüşlerin örtüştüğünü belirtti. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan 12. Garantörler Toplantısı’nda, Lübnan ve Irak’ın gözlemci ülke olarak davet edilmesi kararını aldıklarını söylerken; Irak’ın Suriye konusunda yapıcı bir rol oynayacağı temennisinde bulundu.