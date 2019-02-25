İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.
(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:25
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