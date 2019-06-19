(Görüntülü) Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
Brezilya’da ayin sırasında kiliseye girip, ‘silahım var’ diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, Brezilya’nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde...
19 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
Brezilya’da ayin sırasında kiliseye girip, ‘silahım var’ diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, Brezilya’nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri ‘silahım var diyerek’ tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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