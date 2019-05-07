(Görüntülü) Avustralya Başbakanı'na yumurtalı saldırı

Avustralya () - Albury kentinde, Ülke Kadınlar Birliği'nin (CWA) düzenlenen bir etkinliğe katılan Başbakan Scott Morrison'ın kafasına bir kadın yumurta attı. 18 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde düzenlenen etkinliğe katılan Morrison, basın mensuplarına açıklamada bulunduğu sırada Amber Holt isimli bir kadının yumurtalı saldırısına maruz kaldı. Morrison’ın başının arkasına isabet eden yumurta kırılmadı. Olayın ardından Holt korumalar tarafından salondan çıkartıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.