(Görüntülü) Arnavutluk'ta protestocular başbakanlık binasına molotof ile saldırdı

Enis TABAK, Prizren () - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 3 aydır Başbakan Edi Rama hükümetine karşı başlatılan gösterilerde, başbakanlık binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericilerin binaya molotof ile saldırdığı belirtildi. Ülkenin birçok bölgesinden başkent Tiran'a gelen göstericiler, Başbakanlık binası önünde Edi Rama'nın istifa etmesi için sloganlar attı. Bazı göstericilerin başbakanlık binasına gaz bombası ile molotof kokteyli attığı protestolarda, binaya girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi. Muhalefetteki Demokrat Parti ile LSI Partileri gençlik kolları tarafından düzenlenen protestolarda, göstericiler 'hırsız Rama istifa' sloganıyla tepki gösterdi. Parlamento önünde toplanan binlerce göstericiye PD Genel Başkanı Lulzim Başa ve muhalefetteki diğer liderler katıldı. Hükümetten yapılan açıklamada ise, protestocuların şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, muhalefetin erken seçim istemelerine rağmen erken seçime gidilmeyeceğini açıkladı.