Arnavutluk () - Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama'ya mürekkep attı. Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Paloka'nın uzaklaştırılmasından sonra oturuma bir süre ara verdi.
(Görüntülü) Arnavutluk Başbakanı Rama'ya 'mürekkepli' saldırı
Arnavutluk () - Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama'ya mürekkep attı. Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz...
15 Şubat 2019 Cuma 15:42
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