Bangladeş () - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ziyarete dair görüntüleri paylaştı.
(Görüntülü) Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu kampı ziyaretinin görüntüleri
Bangladeş () - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret...
07 Şubat 2019 Perşembe 10:08
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