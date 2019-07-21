(Görüntülü) Alparslan Türkeş Müzesi’nin açılışı yapıldı

Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’daki müzeye çevrilen evinin açılışını, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Alparslan Türkeş’in oğlu AK Partili Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı.Lefkoşa Surlariçi’nde Lüzinyan Evi yanındaki bulunan Alparslan Türkeş Müzesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Alparslan Türkeş'in oğlu AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı.Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkeş ailesi ve Türkiye için anlamı bir gün olduğunu belirtti. Oktay, "Merhum Türkeş, Türk dünyası için son derece değerli bir fikir ve siyaset adamıydı. Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağın bir sembolü olacak bu. TİKA'ya burada hizmetleri için teşekkür ediyorum. Türkiye ile KKTC arasındaki birlik ve beraberlik sonuna kadar devam edecek. Ebediyen beraber olacağız. Bir olacağız" dedi. Oktay konuşmasını yaparken "Fuat Başkan burada, Kıbrıs yanında" sloganları atıldı.ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİBaşbakan Tatar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müzenin restore edilmesine verdiği destek için teşekkür etti. Tatar, "Biz Türklüğün bir parçasıyız. Burası artık Serhat Vatan'dır. Sayın Türkeş, bağrımızdan çıktı, destanlar yazdı. Kıbrıs Türkü'nün de temsilcisi oldu Sayın Türkeş. Bu güzel müzesi ülkemizin tanıtımı açısından önemlidir" dedi.Heyet konuşmaların ardından açılışı yaptı, müzeyi gezdi ve müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.