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(Görüntülü) Almanya'da '15. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması' düzenlendi

İskender GÜNGÖR LUDWİGSHAFEN -() - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığı, Almanya'nın Ludwigshafen kentinde '15. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması' düzenledi. Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen...


İskender GÜNGÖR LUDWİGSHAFEN -() - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığı, Almanya'nın Ludwigshafen kentinde '15. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması' düzenledi.


Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen yarışmayı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi izledi.


Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışmayı, büyükler kategorisinde Hamburg'dan Ayşenur Şaplak, '2019 Avrupa Tilavet Yarışması Birincisi' seçildi. İkinciliği Württemberg'den Kübra Aslan; üçüncülüğü Belçika'dan Dilara Çelik, dördüncülüğü ise Güney Hessen'den Azize Rümeysa Ergün kazandı.


Küçükler kategorisinde ise Rhein-Neckar-Saar Bölgesi'nden Gülsüm Özdemir birinci, Württemberg'den Rabia Aslan ikinci, Kuzey Hessen'den Rümeysa Kuş üçüncü, Bremen'den Betül Akbaş dördüncü seçildi.


IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, IGMG Kadınlar Teşkilatı, Kur'an aşkı yüreklere ilmek ilmek işlensin diye yıllardır Kur'an yolunda sürdürdüğü hizmetleri Kur'an Tilavet Yarışmaları ile süslüyor. Derdi olanın davası vardır. Davası olanın idealleri vardır. İşte bu dertle camiler, eğitim merkezleri, hafızlık kurumları inşa ettik ve bu camilerde, eğitim merkezlerinde Allah'ın kelamını okuyan, hatta onu hıfz eden yavrularımızı yetiştirdik. dedi.


Kuran-ı Kerim Tilavet yarışmasında görme engelliler için düzenlenen kursa katılan Kübra Nur Binek'in Braille alfabesiyle Kur'an okuduğu yarışmada, hafızlığını tamamlamış 14 genç kız için hafızlık merasimi yapıldı.

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