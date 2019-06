(Görüntülü) Akıncı: Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Kapalı Maraş' konusunda yapılan açılımdan haberinin olmadığını söyleyerek, "Görülüyor ki Cumhurbaşkanı'nı bypass etme çabası var. Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir. Onun için her kim ki yanlış yapıyor bu konuda ondan vazgeçmesi gerekir" dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Maraş açılımı' ve gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başbakan Ersin Tatar'ın, "Türkiye ile diyalog içinde Maraş açılımı yapıldı" açıklamasına atıf yapan Akıncı, "Maraş ile ilgili hükümet kararında Cumhurbaşkanlığı'nın dışlanması vahim bir durumdur" dedi. 'MARAŞ HASSAS BİR KONU' "Maraş konusu hassasiyetle ele alınması gereken, ancak her koşulda Kıbrıs’ta çözüm hedefine katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konudur" diyen Akıncı şöyle devam etti: "Bugün gelinen noktada yukarıda da değindiğim gibi Kapalı Maraş ile ilgili olarak da tercihen BM gözetiminde Rumlar'a ve ortak işletmelere açılması ve karşılığında Ercan’a doğrudan seferlerin başlatılmasını gündeme getirmek ya da bu olamıyorsa BM ile çatışmadan Kıbrıs Türk idaresi altında açmak opsiyonunu değerlendirebiliriz. Ancak her iki şıkta da BM ile uyumlu ve dolayısıyla uluslararası hukuk içinde davranmanın önemini bir kez daha vurgulamak isterim." 'DIŞLANIYORUM' Dünyanın kendisiyle istişare etmek için çabaladığına dikkat çeken Akıncı, "Türkiye'nin böyle bir istişareden kaçındığını düşünmüyorum ancak bir eksiklik olduğu da aşikar. Bırakın BM’yi, KKTC Cumhurbaşkanı'nı dahi dışlayarak Maraş’a ilişkin üstelik ne olduğunu izah edemeden bazı kararlar alındığını açıklamak, ciddiyetten uzak bir tavırdır. Kıbrıs ve dünya gerçeklerine aykırı olarak atılacak her adımın telafisi mümkün olmayan zararlara uğramamıza yol açacağı konusunda uyarı yapmayı gerekli görüyorum" dedi. 'GERGİNLİK ARTARAK SÜRER' “Sen (Rum) kazıyorsan biz de kazmak durumundayız. Bu gidişi tersine çevirmek mümkün" diyen Akıncı şöyle devam etti: “Hidrokarbon olayında Kıbrıs Türkü’nün de hakkı var. Ama iş hep çözümden sonraya erteleniyor. Bu konuda akıl işi, konuyu konuşmakla başlar. Gerginlik ortamından ortak yarar, işbirliği ortamına adım adım ilerleyelim. Türkiye tarafından gönderilen bir gemi var, ikincisi gelmek üzere. Bu çerçevede gerginliğin artarak sürmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu gidişi tersine çevirmek mümkün.” TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİ Türkiye'nin bölge ülkelerle ilişkilerine dikkat çeken Akıncı, "Türkiye'nin bölgemizde zayıflayan ilişkileri söz konusu. Bu bizim arzuladığımız bir durum değil. Türkiye'nin Mısır'la İsrail'le ilişkilerinde farklılıklar oldu. Temennimiz her ülke, Türkiye'nin özellikle bölge ülkeleriyle daha güçlü ilişkiye evrilmesidir. Biz Türkiye’nin çok iyi olduğu ülkelerle dahi iyi iletişim kuramadık. Azerbaycan’a bile Cumhurbaşkanı olarak gidemedik” ifadelerini kullandı.