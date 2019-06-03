(Görüntülü) Afganistan'da patlama (2)

Afganistan () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de devlet çalışanlarının bulunduğu bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.





Yerel medya, patlamanın Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Darulaman yolu üzerinde devlet çalışanlarının bulunduğu bir otobüsü hedef aldığını duyurdu. Patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.





Amerikan Üniversitesi’ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yerel saat ile 13:30’da el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının ‘Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ çalışanlarını taşıyan bir otobüsü hedef aldığını belirtti.







DÜN DE SALDIRI OLMUŞTU





Kabil'deki dün de yine peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birinci saldırının, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüse yönelik olduğunu, diğer iki saldırının ise ilk saldırının yakınında gerçekleştirildiğini söylemişti.