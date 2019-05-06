(Görüntülü) Ada'da mücadele verdi, vasiyeti yerine getirildi... Eşref Düşenkalkar toprağa verildi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KIBRISLI Türklerin, Rumların saldırıları karşısında kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) üyesi ve Ada'daki mücadelenin simge isimlerinden biri olan Eşref Düşenkalkar, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. Düşenkalkar, vasiyeti üzerine Kıbrıs'ta toprağa verildi. Düşenkalkar için bugün öğlen saatinde Lefkoşa Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene siyasiler, askeri yetkililer ve birçok kişi katıldı. Eşref Düşenkalkar'ın oğlu Ali Düşenkalkar, babasının vasiyetinin ‘Kıbrıs'a gömülmek’ olduğunu söyledi. Ali Düşenkalkar, "Babam ölmeden önce yıllarca mücadele ettiği Kıbrıs'a büyük özlem duyuyordu. En son bizlere 'beni Yavru Vatanıma, Kıbrıs'a gömün' dedi. Bizler de onun vasiyetini yerine getirmek istedik" dedi. 1930 yılında İzmir'de doğan Eşref Düşenkalkar, 1957 yılında Ada'ya geldi. Ada'da TMT'ye katıldı. TMT'de bombacı olarak görev yaptı. Fotoğrafçılık da yapan Eşref Düşenkalkar, 8 Ağustos 1964 yılında Rumlar tarafından katledilen Cengiz Topel'in son fotoğrafını çekti.