(Görüntülü) ABD’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ABD ()- ABD’de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Polisin, kazaya neden olan kamyonet sürücüsünün uyuşturucu etkisi altında olduğundan şüphelendiği belirtildi.



Kaza, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin güneyinde bulunan Temecula bölgesindeki bir otoyolda yerel saat ile 7.30’da meydana geldi. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan kazada, aşırı hızlı olduğu görülen kamyonetin, orta şeritteki bir otomobile çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu görüldü. Kaza sonrası otomobilin üst kaportasının ezildiği görüldü.



Yerel medya, kazada 1 kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Polisin, kazaya neden olan ve gözaltına alınan kamyonetin 25 yaşındaki sürücüsünün ise uyuşturucu etkisi altında olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.



Polisin, kazaya dair inceleme başlattığı belirtildi.