ABD, () – ABD’nin Seattle kentinde bir vincin çökmesiyle dört kişi hayatını kaybetti. Kazada, altı katlı bir bina inşaatında kullanılan vincin neden çöktüğü henüz açıklanmazken, Seattle İtfaiye Şefi Harold Scoggings, hayatını kaybeden dört kişiden ikisinin vinç operatörleri olduğunu ve dört kişinin de hafif yaralandığını açıkladı. Seattle Valisi Jenny duncan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve bu kazanın nasıl gerçekleştiğinin araştırılacağını belirtti. Görüntü Dökümü - Kaza sonrası olay yerinden görüntüler
(Görüntülü) ABD’de vinç çöktü: dört kişi hayatını kaybetti
ABD, () – ABD’nin Seattle kentinde bir vincin çökmesiyle dört kişi hayatını kaybetti. Kazada, altı katlı bir bina inşaatında kullanılan vincin neden çöktüğü henüz açıklanmazken, Seattle İtfaiye Şefi Harold Scoggings, hayatını...
28 Nisan 2019 Pazar 11:43
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