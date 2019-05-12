ABD () – ABD’de dün bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemelerde 3 farklı kişinin vücut parçaları bulundu. Meydana gelen patlamanın sebebi hala araştırılırken; 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya, dün ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Buena Vista şehrinde bir akaryakıt istasyonunda patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonrası yapılan incelemede, 3 farklı kişinin vücut parçalarına ulaşıldığı; 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polisin incelemelerini sürdürdüğü belirtilirken; meydana gelen patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği duyuruldu.
(Görüntülü) ABD’de akaryakıt istasyonunda patlama: 3 ölü, 4 yaralı
ABD () – ABD’de dün bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemelerde 3 farklı kişinin vücut parçaları bulundu. Meydana gelen patlamanın sebebi hala araştırılırken; 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel...
12 Mayıs 2019 Pazar 11:31
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