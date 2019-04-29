(Görüntülü) ABD'li Youtuber'ın "ölüm gibi" dediği gölden ceset çıktı

Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu. Rum basını, ABD’li Youtuber Sarah Funk’ın Haziran 2017’de bölgede çektiği ve gölü "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" şeklinde tarif ettiği videoda göl içinde bavula benzer bir cismin olduğunu; o bavulun da cinayetlerle ilgili olabileceğini duyurdu. Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs’ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, ‘korkutucu bir yer diye’ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı. SERİ KATİL RUM SUBAY İTİRAF ETMİŞTİ Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas, öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bir bavul içerisinde kadınlardan birinin cesedi bulunmuştu.