(Görüntülü) ABD'de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti
15 Haziran 2019 Cumartesi 20:27
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