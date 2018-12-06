İtalya () - İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangın sonrası, patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin ise ağır yaralandığını belirtildi. Patlama sonrası yaşanan anlar, otobüs ile olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay yerinin havadan kaydedilen görüntüleri ise patlama sonrası etkilenen alanı gözler önüne seriyor.
(Görüntülü) 2 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı istasyon, havadan görüntülendi
İtalya () - İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangın sonrası, patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin ise ağır yaralandığını belirtildi....
06 Aralık 2018 Perşembe 09:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.