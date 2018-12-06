(Görüntülü) 2 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı istasyon, havadan görüntülendi

İtalya () - İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangın sonrası, patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin ise ağır yaralandığını belirtildi. Patlama sonrası yaşanan anlar, otobüs ile olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay yerinin havadan kaydedilen görüntüleri ise patlama sonrası etkilenen alanı gözler önüne seriyor.