(Görüntülerle) Kabil'de yüksek mahkemeye intihar saldırısı

Görüntü Dökümü:
- Olay yeri
- Askerler, güvenlik önlemleri
- Ağlayan siviller
TV KAYDI/////
Afganistan'ın Başkenti Kabil'in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 45 yaralı civardaki hastanelere naklediliyor. Görgü tanıkları, otoparka park eden...
07 Şubat 2017 Salı 16:25
Görüntü Dökümü:
- Olay yeri
- Askerler, güvenlik önlemleri
- Ağlayan siviller
TV KAYDI/////
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