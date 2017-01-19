Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

(Görüntülerle) İran’da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü

İran’ın başkenti Tahran’da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü. Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin...

(Görüntülerle) İran’da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü
İran’ın başkenti Tahran’da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü.

Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina itfaiye ekiplerin üzerine çöktü.

İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu.

Enkaz altından çıkarılan durumu ağır 7 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı diğer 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildi belirtildi.

Binanın dikey şekilde çökmesi, diğer binaların hasar almasını engellemiş oldu.

Binlerce kişinin çalıştığı binanın yangının başlamasıyla boşaltılması, olası büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu.

Tahran’ın en kalabalık yerlerinden Firdevsi ve Cumhuriyet caddeleri kavşağında yer alan binada, ağırlıklı olarak giyim üzerinde çalışan atölye ve toptancılar bulunuyordu.

Tahran’ın en eski çok katlı binalarından biri olan Plasko binası, 1964 yılında yapılmıştı.

Yangının neden çıktığı bilinmezken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

- Olay yerinden görüntü

- Yanan bina

- Yangın söndürme çalışmaları

- Yükselen dumanlar

- Sosyal medya görüntüleri

- TV KAYDI///

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55