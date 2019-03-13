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Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo kapatılıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Google, uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde olan mesajlaşma servisi Allo'nun fişini bugün çekiyor.

Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo kapatılıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Google, uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde olan mesajlaşma servisi Allo'nun fişini bugün çekiyor.

Google'ın 2016 yılında ABD'de gerçekleştirilen i/O konferansında ilk kez duyurulan Google Allo mesajlaşma uygulaması, Hangouts uygulamasını kurumsal kullanıcılara doğru kaydırmasıyla birlikte alternatif olarak geliştirildi. Ancak tüketiciler arasında yaygınlaşma şansı bulamayan Allo'yla ilgili 3 ay önce önemli bir açıklama yapan Google, Mart ayında hizmetin durdurulacağını duyurmuştu.

Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre ise bugün itibariyle uygulamanın fişi çekiliyor. Uyuglamada verileri bulunan kullanıcılar için de bir bilgi notu paylaşan şirket, fotoğraf ve video dosyalarının nasıl bilgisayara indirilebileceğini resmi internet sitesinde paylaştı.

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