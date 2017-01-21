Göğüs protezi mağduru kadınlara 60 milyon tazminat ödenmesi kararı

Levent Gündüz / Paris, 20 Ocak () - Fransa’nın Toulon kentinde bir mahkeme, sağlığa zararlı göğüs protezi üreten Fransız ‘Poly Implant Prothese’ (PIP) protezlerini denetleyen Alman Teknik Denetim Kurumu ‘TÜV’ü, davacı olan 20 bin kadın için toplam 60 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti

TÜV kurumu kadın başına 3 bin Euro acı parası ödeyecek. Alman TÜV kurumu Fransız Mahkemesin kararına itiraz etti. TÜV, davayı Temyiz Mahkemesine taşıyacağını bildirdi. Beş yıldır devam eden dava halen sonuca bağlanamadı. Kimyasal artıklardan ve sağlığa zararlı, kanserojen içeren maddelerden yapılan silikon protezlere güvenilir sertifikası veren Alman TÜV suçsuz olduğunu iddia ediyor. Dünya’da aralarında Türk kadınlarında tercih ettiği PIP protezi kullanan kadınların sayısı 200 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.