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Geyik katliamının aydınlatılmasına yardım edene ödül

Io Chokona / Atina, 27 Aralık () - Rodos Adası’nda çok sayıda geyiği öldüren ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs hakkında bilgi verene 5 bin avro ödül vadedildi. 15 Aralık’ta Yunanistan'a ait Rodos Adası’nın...

Geyik katliamının aydınlatılmasına yardım edene ödül

Io Chokona / Atina, 27 Aralık () - Rodos Adası’nda çok sayıda geyiği öldüren ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs hakkında bilgi verene 5 bin avro ödül vadedildi.

15 Aralık’ta Yunanistan'a ait Rodos Adası’nın Maritses bölgesiyle Ano Kalamonas bölgesi arasındaki ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş 14 geyik bulunmuştu. Şimdiye kadar öldürülen geyiklerin sayısı 20’yi aşınca polis ve ilgili makamlar seferber oldu, şüpheli şahısların evlerine aramalar başlatıldı. Dün yavru bir geyiğin daha ölü bulunması üzerine Rodos Avcılar Kulübü bu katliamı yapan kişi hakkında bilgi verene 5 bin evro ödül verileceğini açıkladı.

Avrupa’da ender rastlanan bir tür olan Platoni geyiği Rodos’un sembolü sayılıyor. Adanın eski limanının girişinde ise yüksek sütunlar üzerine yerleştirilmiş biri dişi, biri erkek, iki geyik heykeli bu hayvanı simgeliyor.

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