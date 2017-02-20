Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Şubat () - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldı. Akar, ardından sırasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani El-Rumeyti ve Savunma Bakanı Muhammet bin Ahmed El-Bavardi ile birer görüşme yaptı. Görüşmelerde, askerî işbirliği konularının ele alındığı; bölgesel değerlendirmelerin yapılarak bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu
Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Şubat () - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldı. Akar, ardından sırasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
20 Şubat 2017 Pazartesi 17:06
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