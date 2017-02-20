Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Şubat () - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldı. Akar, ardından sırasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani El-Rumeyti ve Savunma Bakanı Muhammet bin Ahmed El-Bavardi ile birer görüşme yaptı. Görüşmelerde, askerî işbirliği konularının ele alındığı; bölgesel değerlendirmelerin yapılarak bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.