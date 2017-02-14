Suudi Arabistan 14 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Suudi Arabistan’da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdul Rahman Bin Saleh AL-Bunyan ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Akar, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Suudi Arabistan 14 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Suudi Arabistan’da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdul Rahman Bin Saleh AL-Bunyan ile ikili askeri ilişkiler...
14 Şubat 2017 Salı 16:47
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