Genç kadına saldırdı; mahkeme 'zararsız' diyerek serbest bıraktı

ABD'de genç bir kadın, evinin önünde bir evsizin saldırısına uğradı. Kendisini darp eden adamdan güçlükle kurtulan ve binaya sığınan kadın, durumu yetkililere bildirdi. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan adam 'çevreye zararsız' olduğu gerekçesiyle salıverilince, kadın isyan etti. Yaşanan saldırı anları binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde meydana geldi. ABD medyası, Paneez Kosarian adlı kadının evinin bulunduğu binaya giriş yaptığı sırada 25 yaşındaki Austin Vincent isimli evsizin saldırısına uğradığını duyurdu. Binanın güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayda, evsiz adamın, genç kadına saldırdığı, kadının ise adamdan kurtulmak için binaya girmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde bir süre devam eden boğuşmaca sonrası, bina görevlisi bir kadının da yardımı ile, saldırıya uğrayan Kosarian'ın binaya girebildiği; kadınların, saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tuttuğu görülüyor.

ABD basını, evsiz adamın hiç bir neden yokken kadına saldırdığını, kadının şikâyeti sonrası ise gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını; mahkemenin, saldırgan adamı 'çevreye zararsız' olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığını duyurdu.

Saldırıya uğrayan Paneez Kosarian ise durumu sosyal medyadan paylaşarak, karara isyan etti. Saldırganın 'akli dengesinin yerinde olmadığını' söyleyen kadın, korku içinde yaşadığını belirterek, saldırı anında Austin Vincent'ın kendisine "Seni kurtaracağım, içeri girmeme izin ver, içerideki robotlardan seni kurtaracağım" diye bağırdığını söyledi.

ABD basını, saldırganın, 12 Eylül 2019'da duruşması olduğunu duyurdu.