Genç girişimci Türk takılarını İngilizlere sevdirdi

Gonca Yağcı / Londra, 18 Şubat () - Genç Türk girişimci Serhat Sami Türkiye'de üretilen aksesuar ve takıları İngiltere'de İngilizlerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'den özel olarak yapılan takıları İngiltere pazarına sunan genç girişimci, bir yıl gibi kısa bir sürede çok sayıda zincir mağazada ürünlerini sergilemeyi başardı. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra kendi işini kurmaya karar veren Türk girişimci, bu projesini İngiltere'ye yapmaya karar verdiğini söyledi.

Sami, bir süre İngiltere pazarında araştırmalar yaparak, halkın taleplerini, ticari eğilimleri analiz ettiğini, ülkenin değişik kentlerindeki pazarlarda stant açarak İngiliz halkının alışveriş tercihlerini inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

İngilizlerin aksesuar konusundaki ilgisini fark ettiğini ve alıcıların uygun fiyattaki ürünleri tercih ettiklerini gördüğünü söyleyen Serhat Sami, Türkiye'den getirebileceği aksesuarları İngiltere'de pazarlayabileceğine karar verdiğini ifade etti. Sami, bu projesine başlarken İngiltere ve Avrupa'daki takı ve aksesuar fuarlarını gezerek dikkat çeken ürünlerin yeniden tasarladığını ve Türkiye'de ürettirdiğini de ekledi.

Genç girişimci, ''bu projem ile de kendi işini kurmak isteyenlere, bunun imkansız olmadığını göstermek ve özellikle gençlere ilham kaynağı olmayı amaçlıyorum'' diye konuştu.

Önce GW CLARISSA isimli markasını yaratarak patentini de alan Sami, online satışlarının ardından giderek talep görmeye başlayan ürünlerini halen Londra'daki zincir mağazalar da satışa çıkardığını söyledi.

Hedefinin diğer Avrupa ülkelerinde de pazar payı yakalamak olduğunu söyleyen Sami, İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in bir Türk takısı taktığı gün kendisini başarılı hissedeceğini de ekledi.

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