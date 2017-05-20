Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden Tataristan’a dev yatırım

Siyamend KAÇMAZ/Kazan-20 Mayıs () - Tataristan’da düzenlenen Kazan Summit 2017 kapsamında Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tataristan’da kendi yapısının benzerini kurmak için ilk adımı attı ve yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olacak proje için Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minihannov’un da bulunduğu toplantıda imzaları attı.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, başkenti Kazan’a 50 km uzaklıktaki Sviyajskiy bölgesinde Türkiye'deki en başarılı sanayi bölgelerinden birisi olan Gebze sanayi bölgesi modelini gerçekleştirmek istiyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, projenin ilk defa iki yıl önce Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un Türkiye'yi ziyaret ettiği esnada kendilerini de ziyaret ettiğini ve gerçekleşen bir sohbette gündeme geldiğini ve yola çıktıklarını söyledi. Yıldırım, ziyaret sırasından Tataristan ve Gebze sanayi bölgesi arasında bazı planlara ilişkin geçen yıl memorandum imzalandığını, o günden sonra bölgeye birçok kez ziyaret ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bugün ise işin finans ayağını Rusya’da faaliyet gösteren Türkiye kökenli bankalar (Denizbank Moskova, Yapı Kredi Bank Moskova, Ziraat Bank Moskova, İş Bank Moskova ve Credit Europa Bank), Tataristan Cumhuriyeti ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak üçlü bir imza attıklarını belirtti.

Yıldırım, “Proje çok fizibilite olduğu için hem Rusya’daki Türk bankaları hem Tataristan’daki Rus bankaları bu projede olmak istiyor. Dolayısı ile biz bugün burada altı banka ile iş protokolü imzası attık. Özellikle Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin burada kuracağı , organize sanayi bölgesinin alt yapı üst yapı artı buraya gelecek olan yatırımcıların bu bölgedeki fabrikaları kurarken, fabrikalarını kurarken kullanacakları finansmanı bu bankalar sağlayacak. Bu anlamda Tataristan Hükümeti’de bu bankalara işin finansmanında kefaleti verdi. Finansman işinin çözülmesi ile çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

-Yurt dışında ilk proje

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, gerçekleştirecekleri bu projenin ilk olacağını ancak bir çok ülkeden kendileri ile temas kurulduğunu da belirterek şöyle konuştu:

“Biz burada bir isim hakkı vermekten çok tamamen işin kurulması ve işletilmesinin Gebze Organize ve Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine ait olacak. Bu bizim yıllardır hayalini kurduğumuz birşeydi. İlk defa burada hayata geçireceğiz. Alt yapı üst yapı ile ilgili ön görülen 800 milyon dolar, artı yapılacak olan inşaat ve yapılar ile birlikte bedel 2,5 milyar dolar gibi bir yatırım maliyeti olacağını düşünüyoruz.

Bu işin iki ayağı var; ilk önce bankalar ile imzayı attıktan sonra bunun alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapımı ve artı bizim burada bölge binamızın yapılması burası tamamen bizi ilgilendiren taraf, diğer taraf buranın parselasyonundan sonra katılımcılara tahsislerin yapılması ve üstün yapılması ile gelecek olan yatırımcıların finansmanı olarak gereken taraf oluyor. Zaman olarak Ankara’da yaptığımız protokolde de bu işin startını 30 haziranda veririz demiştik ve orada da herhangi bir sapma gözükmüyor”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazan Summit 2017 detay görüntüler

-İmza töreni

-Başkan Yıldırım ile röportaj