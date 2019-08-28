Gazze'de patlama: 2 ölü

Filistin’de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama, Gazze Şeridi'nde Dahdouh kavşağında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.