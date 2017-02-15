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Gazprom’un Türkiye’ye sevkiyatı geçtiğimiz yıla göre azaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı, 2016 yılında, geçtiğimiz yıl gönderilen 27 milyar metreküpe oranla, yüzde 8.6 oranında azalarak 24.7 milyar metreküpe düştü. 2015 yılında...

Gazprom’un Türkiye’ye sevkiyatı geçtiğimiz yıla göre azaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı, 2016 yılında, geçtiğimiz yıl gönderilen 27 milyar metreküpe oranla, yüzde 8.6 oranında azalarak 24.7 milyar metreküpe düştü. 2015 yılında ise Türkiye’ye 27 milyar metreküp doğalgaz gönderildi.

2016 yılında Gazprom’un Batı Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 11.1 oranında artarak 146.2 milyar metreküpe ulaştı. Özellikle Almanya’ya 49.831 milyar metreküp, İtalya’ya 24.689 milyar metreküp ve İngiltere’ye 17.912 milyar metreküp doğalgaz gönderildi.

Geçen yıl Orta Avrupa’ya 32.058 milyar metreküp doğalgaz gönderildi. Polonya’ya 11 milyar metreküp, Macaristan’a 5.537 milyar metreküp, Çeçenistan’a 4.536 milyar metreküp, Slovakya’ya 3.690 milyar metreküp, Bulgaristan’a 3.179 milyar metreküp, Sırbistan’a 1.749 milyar metreküp doğalgaz gönderildi.

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