Gazprom’un Avrupa’ya doğalgaz ihracatı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Gazprom’un 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde Avrupa’ya 9.2 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiği bildirdi. Söz konusu gösterge, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 25.5 oranında arttı.

Gazprom şirketinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “2016 yılında tespit edilen Rus doğalgaza talebin artışı 2017 yılının başında da devam ediyor“ denildi.

Ocak ayı başında Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazprom’un Avrupa’ya ihraç edilen doğal gaz hacminin rekor kırdığını açıkladı. Miller, 2016 yılında Gazprom’un Avrupa’ya toplam olarak 179.3 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiğini belirtti. Bu rakam, 2015 yılında tespit edilen göstergeyi yüzde 12.5 oranında aşarak doğalgaz sektörünün tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.