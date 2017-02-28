Gazprom, Türk Akımı’nın deniz kısmı çalışmalarının başlayacağı tarihi açıkladı
Gazprom’un Türk Akımı’nın deniz kısmının çalışmalarına başlayacağı tarih belli oldu. ‘Gazprom’ şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, ‘Gazprom’un Türk Akımı boru hattının deniz kısmının yapımına önümüzdeki...
28 Şubat 2017 Salı 10:01
Gazprom’un Türk Akımı’nın deniz kısmının çalışmalarına başlayacağı tarih belli oldu. ‘Gazprom’ şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, ‘Gazprom’un Türk Akımı boru hattının deniz kısmının yapımına önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı. Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği habere göre Aksyutin, Gazprom’un Yatırımcı Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibariyle Rusya’da doğalgaz ulaştırma sisteminin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların ağırlıklı bölümü tamamlanmış bulunuyor. Önümüzdeki aylarda, bir başka deyişle bu yılın ikinci yarısında deniz kısmının yapımına başlamayı planlıyoruz.”
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