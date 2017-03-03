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Gazprom, Rusya’da doğalgaz fiyatını artırıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Gazprom Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, Gazprom’un Rusya’da doğalgaz fiyatlarının yüzde 3-3.5 artabileceğini düşündüğünü açıkladı. Hong Kong’da düzenlenen...

Gazprom, Rusya’da doğalgaz fiyatını artırıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Gazprom Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, Gazprom’un Rusya’da doğalgaz fiyatlarının yüzde 3-3.5 artabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Hong Kong’da düzenlenen ‘Gazprom’un yatırımcı günü’ sırasında Rus haber ajansı ‘Ria Novosti’ye açıklamalarda bulunan Kruglov, “Orta vadede doğalgaz fiyatlarının ayarlanması sürecinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Gelecek yıllarda fiyatlar artacak olsa da enflasyonun aşağısında kalacak. Fiyatların yüzde 3-3.5 oranında artmasını bekliyoruz.“ dedi.

Rusya Hükümetinin Gazprom’a büyük doğalgaz tüketicilerine indirim yapma hakkının sağlanmasını hala değerlendirdiğini belirten Kruglov, “Gazprom’a tüketicilerine yüzde 10 indirim sağlama hakkının sağlanması önerisini dile getirmiştik, bu konu hala değerlendiriliyor. Bu önerimize olumlu cevap verileceğini umarız“ dedi.

Hatırlanacağı üzere Gazprom, petrol fiyatlarındaki artış karşısında 2017 yılında Avrupa’da Rus doğalgaz fiyatlarının yüzde 10 artacağını, bekliyor. Avrupa piyasasına öncelik tanıyan Gazprom, 2025 yılında kadar bu piyasanın yüzde 35’ine sahip olacağını ümit ediyor.

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