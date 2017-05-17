Gazprom, doğalgaz ihracatını artırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Gazprom 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artırarak 73.6 milyar metreküpe yükseltti.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışında Rus doğalgazına yüksek talep devam ediyor. Sene başından itibaren Gazprom geçen senenin 1 Ocak-15 Mayıs dönemine göre yüzde 14’lük artışla 73.6 milyar metreküp doğalgaz gönderdi” denildi.

Almanya’ya doğalgaz ihracatı yüzde 16.5, Türkiye’ye yüzde 24.8, Macaristan’a yüzde 44.1, Avusturya’ya yüzde 78.4, Sırbistan’a yüzde 37.7 ve Danimarka’ya yüzde 20.3 oranında arttı.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom’un 2017 yılında ihracat hacminin artmasını beklediğini, yılın ilk çeyreğinin bunu doğruladığını belirtti.