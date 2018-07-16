Gastronomi eğitimi için KKTC'den İspanya'ya gidecek  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan Cem Mengüllüoğlu, 2018'de dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde ikinci olan El Cellar de Can Roca Restoranı'nda 8 ay eğitim alacak.

Üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü bitiren Mengüllüoğlu, İspanya’nın 3 Michelin yıldızlı restoranlarından olan ve Roca kardeşler tarafından işletilen El Cellar de Can Rocab Restoran'da 8 aylık bir eğitim görecek.

"DÜNYADA SES GETİRECEK ŞEFLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Üniversite olarak öğrencilerini İtalya, Güney Kore, Amerika ve İngiltere gibi ülkelere de yolladıklarını söyleyen DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, "El Cellar de Can Roca restoranı'na KKTC’den giden ilk öğrencinin DAÜ’den olacağına dikkat çekerek bunun devamının geleceğini belirtti. Dünyada ses getirecek şefler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları neticesinde KKTC’de turizm eğitiminin önemi yeniden hak ettiği yere geliyor. Mutfak Sanatları programına olan yoğun ilginin devam ediyor. Giriş ve burs sınav sonuçlarına göre 120'nin üzeri öğrencinin programı kazanması bunun büyük bir göstergesi" diye konuştu.

RESTORAN HER YIL EN İYİLERDE İLK ÜÇTE YER ALIYOR

İspanya’nın Girona şehrinde bulunan Joan, Joseph ve Jordi Roca kardeşler tarafından işletilen restoran her yıl dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde ilk üç sırada yer alıyor. Bu yıl listenin ikinci sırasında bulunan restoran, 2009 yılından beri 3 Michelin yıldızına sahip. Mutfak şefliğini abi Joan'ın yaptığı restoranda, ortanca kardeş Joseph şarap ve someliye uzmanı, küçük kardeş Jordi ise pastane şefi olarak çalışıyor. Öğle ve akşam 50’şer kişi olmak üzere kısıtlı müşteri kabul eden restoranda yer bulabilmek için aylar öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

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