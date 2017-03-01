Gambiyalı Bulaşıkçı Ali dünyanın en ünlü restoranına ortak oldu

Ersin Arslan / Kopenhag, 1 Mart () – Danimarka’nın dünyacı ünlü restoranı Noma’nın bulaşıkçısı ünlü restoranın ortağı oldu.

Kopenhag kentindeki dünyanın en iyi restoranlarından biri olan, ünlü lüks Noma restoranında 13 yıldır bulaşıkçı olarak çalışan Gambiyalı Ali Sonko restorana ortak yapıldığını hafta sonunda Noma’nın sahibi René Redzepi’nin çalışanları ve arkadaşları için düzenlediği partideki açıklaması ile öğrendi.

Noma’nın sahibi René Redzepi Ali Sonko’nun yanısıra Noma’nın kuruluşundan beri işletmede çalışan servis şefi Lau Richter ile restoranın son sekiz yıldır müdürlüğünü yapan Avusturyalı James Spreadbury’nin de işletmeye ortak yapıldığını duyurdu.

Noma’nın sahibi René Redzepi partide yaptığı konuşmada Ali Sonko için ‘‘Ali, Noma’nın ruhudur. 12 çocuğu hangi durumda olursa olsun, onun gibi her zaman neşeli, her zaman gülümseyen bir kişinin işletmemiz için ne kadar değerli olduğunu anlayabileceğinizi sanmıyorum. Bu arada benim babamın da adı Ali ve o da Danimarka’ya ilk geldiğinde bulaşıkçı olarak çalıştı’’ dedi.

Noma’nın yeni ortağı genç görünümlü 62 yaşındaki Ali Sonko, aslında Noma restoranı 2010 yılında ilk defa dünyanın en iyi restoranı seçildiği zaman dünyaca üne kavuşmuştu.

Ödül töreni için Londra’ya gidecek 10 kişilik ekibin içinde bulunan Ali için Danimarka vatandaşı olmadığı akla gelmeyince, İngiltere vizesi için başvurmak ta unutulmuş. Ali olmadan ödül törenine katılan ekip, ödülü almak için sahneye Ali’nin portresinin basılı olduğu tişörtleri giyerek çıkmışlardı.

Noma 2012 yılında üçüncü kez dünyanın en iyi restoranı seçildiğinde ise bu kez buaşıkcı Ali Sonko, dünya basının önüne Noma adına resepsiyon konuşmasını yapmak üzere çıkmıştı.

İki gecedir uyuyamadığını söyleyen Ali Sonko yeni ortaklığı ile ilgili ‘‘Çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse şoka girdim. Tabii ki çok, çok mutluyum’’ dedi.

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