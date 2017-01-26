Gambiya'nın seçilmiş başkanı, ülkesine dönüp yemin edecek

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - Gambiya'da başkanlık seçimlerini kazandığı halde, yenik başkan Yahya Jammeh'nin iktidarı bırakmaması nedeniyle koltuğu devralamayan yeni başkan Adama Barrow, bugün Senegal'dan ülkesine dönüp yemin ederek başkan olacak.

Gambiya'nın seçilmiş devlet başkanı Barrow'un resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Adama Barrow'un 26 Ocak 2017 Perşembe saat 16.00'da Banjul'a varması planlanıyor," denildi. Başkent Banjul'da yapılacak karşılama, Türkiye saati ile 19.00'da düzenleniyor olacak.

International Business Times'a açıklamada bulunan 51 yaşındaki Başkan Barrow, "Banjul'a vardığında büyük bir karşılama beklediğini," söyledi. "Bence ülkemizin tarihindeki en büyük karşılama olacak. Bu zorlu geçiş sürecinin ardından çok heyecanlıyım," diyen Barrow'a, tören sırasında, Birleşmiş Millet Batı Afrika temsilcisi Muhammet bin Çambas da eşik edecek. Temsilci Çambas da yaptığı açıklamada, BM'nin Gambiya'da güvenliğin sağlanmasına yardım edeceğini bildirdi.

Jammeh yanlıları hala ordunun içinde

Çeşitli Batı Afrika ülkelerinin birliklerinden oluşan binlerce asker halen Gambiya'nın bulunuyor. Zira yenik başkan Yahya Jammeh yanlısı birliklerin halen ülkenin güvenlik güçleri arasında bulunduğu bildiriliyor.

Hükümet sözcüsü Halifa Sallah, yemin töreninin en kısa sürede Banjul'daki ulusal stadyumda yapılacağını bildirdi. BBC'nin aktardığına göre Senegal radyosuna konuşan Sallah, "Bu etkinlik bir güç gösterisi olacak. Herkes davet edilecek. Başkan, halkına hitap edecek," ifadesinde bulundu.

Kayıp 11 milyon dolar soruşturuluyor

Yahya Jammeh, Aralık 2016'da kaybettiği seçimlerin ardından koltuğu bırakmayarak OHAL ilan etmişti. Başta komşu Senegal olmak üzere Afrika ülkelerinin baskıları sonucu seçim sonuçları tanımak zorunda kalan Jammeh, geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk etmişti.

29 yaşında bir teğmen iken askeri darbeyle yönetime gelip 1994'ten beri 22 yıl Gambiya'yı yöneten totaliter devlet başkanının, ülkeden ayrılırken de devlet hazinesinden 11 milyon dolar çaldığı bildirildi. Hükümet sözcülüğü olayın soruşturulduğunu açıkladı.

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