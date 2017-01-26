Gambiya Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü (2)

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow'u taşıyan uçak, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı. Barrow'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. İnişin ardından Barrow, Twitter hesabından, "Nihayet eve döndüm" diye yazdı.

Barrow geleneksel beyaz cüppesi ve şapkasıyla uçaktan indiğinde, silahlı Senegal ve Nijerya birlikleri de kendisini koruma ve güvenlik amaçlı olarak havaalanında bulundular.

Komşu ülke Senegal'e sığınmış olan Barrow, Aralık ayında kazandığı seçimlerin ardından sonucu tanımayan Başkan Yahya Jammeh tarafından düzenlenebilecek bir suikasta kurban gitmemek için ülkesini terk etmek zorunda kalmış, o sırada memleketinde ölen oğlunun cenazesine dahi katılamamıştı.

Gambiya yönetimini darbeyle ele geçirip 22 yıl yöneten Jammeh bölgedeki liderlerin baskısı ve askeri müdahaleleri sonucunda sürgüne gitmişti.

Başkan Barrow, Senegal'in başkenti Dakar'daki Gambiya büyükelçiliğinde başkanlık görevi için yemin etmişti ancak halka açık resmi yemin töreninin, yakında kendi ülkesinde düzenleneceği açıklandı.