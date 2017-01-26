Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...

Gambiya Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü (2)

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü. Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow'u taşıyan uçak, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı....

Gambiya Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü (2)

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow'u taşıyan uçak, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı. Barrow'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. İnişin ardından Barrow, Twitter hesabından, "Nihayet eve döndüm" diye yazdı.
Barrow geleneksel beyaz cüppesi ve şapkasıyla uçaktan indiğinde, silahlı Senegal ve Nijerya birlikleri de kendisini koruma ve güvenlik amaçlı olarak havaalanında bulundular.
Komşu ülke Senegal'e sığınmış olan Barrow, Aralık ayında kazandığı seçimlerin ardından sonucu tanımayan Başkan Yahya Jammeh tarafından düzenlenebilecek bir suikasta kurban gitmemek için ülkesini terk etmek zorunda kalmış, o sırada memleketinde ölen oğlunun cenazesine dahi katılamamıştı.
Gambiya yönetimini darbeyle ele geçirip 22 yıl yöneten Jammeh bölgedeki liderlerin baskısı ve askeri müdahaleleri sonucunda sürgüne gitmişti.
Başkan Barrow, Senegal'in başkenti Dakar'daki Gambiya büyükelçiliğinde başkanlık görevi için yemin etmişti ancak halka açık resmi yemin töreninin, yakında kendi ülkesinde düzenleneceği açıklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.