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Gambia’nın First Leydileri

İstanbul, 20 Ocak () – Uluslararası arenada kabul edilen Gambiya Başkanı Adama Barrow ve iki eşinin Perşembe günü gerçekleştirilen görev teslim alma töreninde verdikleri poz sosyal medya üzerinde paylaşılıyor. Sosyal medyanın aklını...

Gambia’nın First Leydileri

İstanbul, 20 Ocak () – Uluslararası arenada kabul edilen Gambiya Başkanı Adama Barrow ve iki eşinin Perşembe günü gerçekleştirilen görev teslim alma töreninde verdikleri poz sosyal medya üzerinde paylaşılıyor.

Sosyal medyanın aklını kurcalayan soru ise, her iki eşin de First Lady olarak kabul edilip edilmeyeceği ya da sadece tek eş olması halinde kimin seçileceği.

Barrow birden fazla eşi olan tek Afrikalı lider olmayacak. Gambiya’nın 22 yıldır başında olan Yahya Jammeh üç evlilik yaptı. Jammeh ilk resmi First Lady ile 1999 yılında karısından boşandıktan sonra evlendi.

Gambiya’da yayınlanan Point gazetesine göre, Jammeh’in 2010 yılında Alima Sallah ile ikinci evliliğini yapması üzerine, hükümet yetkilileri Sallah’ın First Lady olarak anılmayacağını ifade etti.

Bir Zulu geleneğini izleyen Günay Afrikalı lider Başkan Jacob’ın ise dört eşi var ve her biri First Lady olarak anılıyor.

Güney Afrika’da çok eşlilik geleneksel bir hak olarak kabul ediliyor ve bu adeti yaşatmak isteyen topluluklar için yasalarla korunuyor.

Swaziland Kralı Kral Mswati’nin en az 15 eşi olduğu düşünülüyor.

(Fotoğraflı)

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