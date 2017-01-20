Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () - Gambia'yı 22 yıl baskı ile yöneten ve seçimleri kaybetmesine karşın koltuğunu bırakmayan Diktatör Yahya Jammeh, kendisine çekilmesi için verilen sürenin, yerel saat ile 16:00'ya kadar (Türkiye saati ile 19:00) uzatılmasını istedi.
Gambia diktatörü Jammeh çekilmesi için verilen sürenin uzatılmasını istedi
Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () - Gambia'yı 22 yıl baskı ile yöneten ve seçimleri kaybetmesine karşın koltuğunu bırakmayan Diktatör Yahya Jammeh, kendisine çekilmesi için verilen sürenin, yerel saat ile 16:00'ya kadar (Türkiye saati ile...
20 Ocak 2017 Cuma 16:45
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