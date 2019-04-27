Gallup Raporu: İnsanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor

ABD () - Washington, D.C. merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un 150 bin kişi ile yaptığı mülakat sonucu yayınladığı rapora göre, dünyada insanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor.

Gallup 2019 Küresel Duygu Raporu’nun mülakat soruları, katılımcıların bir gün öncesinde nasıl hissettiklerine dayanıyor. Katılımcıların günlük yaşamlarına ışık tutmak için, “Dün gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?”, “İlgi çekici ya da sıra dışı bir şey öğrendiniz mi?”, “Dün yeteri kadar dinlendiniz mi?” gibi soruların sorulduğu raporun sonuçlarına göre; insanlar her geçen gün daha sinirli, stresli ve endişeli hale geliyor.

Gallup şirketinin resmi sitesinde paylaştığı bilgilerde, raporun 140 farklı ülkeden 150 bin kişinin katılımı ile sonuçlandığı belirtildi.

POZİTİF VE NEGATİF ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI

Katılımcıların pozitif ve negatif yanıtlarının ayrı ayrı değerlendirildiği raporda, 150 bin katılımcının yüzde 71’i mülakattan bir gün öncesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtirken; yüzde 39’luk bir kısmı endişeli ve yüzde 35’i stresli olduklarını belirtti.

Raporda, günleri mutlu geçen katılımcıların bulunduğu ilk 5 ülke; Paraguay, Panama, Guatemala, Meksika, El Salvador olduğu belirtilirken; günleri mutsuz geçen katılımcıların bulunduğu 5 ülke ise Çad, Nijer, Sierra Leone, Irak ve İran oldu.

Puanlamaların da yer aldığı raporda, ABD 39’uncu, İngiltere 46’ıncı, Hindistan 93’üncü sırada yer alırken 50 indeks puanı alan Türkiye ise mutsuz ülkeler arasında kaldı.