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Galler Prensi Charles Yunanistan’ı ziyaret ediyor

Io Chokona / Atina, 9 Mayıs ()  - Galler Prensi Charles Philip Arthur George bugün resmi olarak Yunanistan’ı ziyaret ediyor. Galler Prensi Charles ve eşi Camilla Parker bugün saat 14.50’de Atina’nın Eleftherios Venizelos Havaalanında resmi...

Galler Prensi Charles Yunanistan’ı ziyaret ediyor

Io Chokona / Atina, 9 Mayıs ()  - Galler Prensi Charles Philip Arthur George bugün resmi olarak Yunanistan’ı ziyaret ediyor.
Galler Prensi Charles ve eşi Camilla Parker bugün saat 14.50’de Atina’nın Eleftherios Venizelos Havaalanında resmi törenle karşılanacak.
Meçhul Asker Anıtına çelenk sunduktan sonra Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Maksimu Konağında da Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek, daha sonra da Cumhurbaşkanlık Konağında onuruna düzenlenen resmi akşam yemeğine katılacak.
Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker’in üç gün sürecek resmi ziyareti Girit’te tamamlanacak. Tatil için sıkça Yunanistan’a gelen Prens Charles’ın tersine annesi Kraliçe Elizabeth 1950’den beri ülkeyi ziyaret etmedi. (Fotoğraflı)

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