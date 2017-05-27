G7’ye Trump damgası: 6’ya karşı 1

Esma Çakır / Roma, 27 Mayıs () - İtalya’da bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi’ne, buna ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim değişikliği konusundaki uzlaşmaz tavrı ve jestleri damgasını vurdu. Ülkesinin Paris İklim Sözleşmesi'ne bağlılığını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyan Trump, buna ilişkin son kararını gelecek hafta vereceğini açıkladı.

Sicilya Adası’ndaki Taormina kasabasında iki gündür süren, küresel zenginliğin yüzde 64’ünü elinde bulunduran 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi, yayımlanan ortak bildiriyle sona erdi.

Terörle mücadele planı, göç sorunu ve birçok diğer konuda uzlaşmaya varan liderler, serbest ticaret ve korumacılığa karşı mücadele konusunda ise ortak bir zeminde buluşmada önemli oranda aşama kaydetti.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve İtalya’nın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de imzaladığı 6 sayfalık sonuç bildirisinin “iklim ve enerji” başlıklı bölümünde, 6 ülke ve AB temsilcileri ile ABD arasında bir konsensüs sağlanamadığı vurgulandı.

ABD’nin, 2015’te Paris’te imzalanan dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşmasının ilkelerini yeniden gözden geçirme sürecinde olduğunun belirtildiği bildiride, 6 ülke lideri ve AB temsilcileri, bu anlaşmanın gereklerinin hızlıca uygulanmasına olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Zirvenin bitiminde Twitter hesabından bir ileti paylaşan Donald Trump da, Paris İklim Anlaşması’na dair son kararını gelecek hafta vereceğini duyurdu.

Macron’dan Trump'a uyarı

Zirve sonrasında planlanan basın toplantısını iptal eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel, zirvede iklim değişikliğine dair yaşanan tartışmadan duyduğu memnuniyetsizliğini Alman gazetecilere, “Bu konuda yapılan tartışma, tatmin edici olmaktan son derece uzak ve zorluydu. 6’nın 1’e karşı olduğu bir durum söz konusu. ABD’nin, Paris İklim Anlaşması’na bağlı kalıp kalmayacağına dair herhangi bir işaret yok” ifadeleriyle anlattı.

Merkel bu anlaşmanın, hafife alınabilecek herhangi bir anlaşma olmadığını da ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, pragmatik ve dinleme kapasitesine sahip birisi olduğunu söylediği Trump’ın, bu nedenle de iklim anlaşmasında kalma konusunda çaba göstereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Macron, ayrıca Trump’a, ABD’nin çekilmesi halinde, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Çin’in liderliği eline geçireceği uyarısında bulunduğunu da anlattı.

Bu, kısa süre önce bu makama oturmuş olan Macron’un da ilk G7 zirvesi.

“Zirvenin en büyük başarısı terörle mücadele”

Ev sahibi İtalya’nın Başbakan Paolo Gentiloni de, terörle ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele konusunda dün vardıkları uzlaşmanın, zirvenin en büyük başarısı olduğunu söyledi.

Liderlerin, bu konuda dün imza koyduğu ortak bildiride belirlenen yeni eylem planında, terörle mücadelenin artırılmasına karar verilmişti. Teröristlerin interneti suiistimal etmesiyle mücadele edileceği belirtilen ortak deklarasyonda, internet şirketlerine de, terör yanlısı içerikleri belirleme ve kaldırma konusunda daha fazla çaba sarf etme çağrısı yapılmıştı.

Russiagate skandalıyla başı ağrıyan Trump, basın toplantısını iptal etti

Ülkesindeki “Russiagate” olarak anılan skandalla başı ağrıyan Donald Trump, zirve sonrası yapması beklenen basın toplantısını iptal etti.

Bu skandala ilişkin sorularla karşılaşmamak için böyle bir karar aldığı öne sürülen Trump, Sicilya’daki Sigonella Hava Üssü’ndeki ABD askerleri ve aileleriyle bir araya gelmeyi tercih etti ve onlara hitap etti.

Son olarak, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştıran FBI (Federal Soruşturma Bürosu), Trump'ın damadı ve baş danışmanlarından Jared Kushner'ı soruşturmaya başlamıştı.

Trump’ın 9 günlük ilk yurtdışı gezisine de eşlik eden Kushner’in, kayınpederinin başkan seçilmesinin ardından ekibinin Rus yetkililerle gizlice haberleşmesi için geri planda bir iletişim kanalı oluşturmak istediği iddia ediliyor.

Toplantıya geç gelen, tercümeyi dinlemeyen Trump’a tepki

Trump’ın uzlaşmaz tavrının yanı sıra zirvedeki bazı jestleri de tepki çekti.

Zirve kapsamında, Avrupa’ya yönelik düzensiz göçün önemli çıkış noktalarından olan bazı Afrika ülkelerinin de katılımıyla, "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" konulu oturum da yapıldı.

G7 ve Etiyopya, Nijer, Tunus, Kenya ve Nijerya liderleri ile Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı oturuma, yine Trump damgasını vurdu.

Dün zirvenin açılışına olduğu gibi bugün de bu toplantıya oldukça geç gelen Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’nin, katılımcılara İtalyanca hitap edeceğini ve çeviri için kulaklıklarını takmaları uyarısına rağmen çeviriyi dinlemedi.

La Repubblica gazetesi bunu, “Trump, Gentiloni’ye kabalık etti, konuşmasının tercümesini dinlemedi” yorumunu yaparken, İtalyan basında, zirve boyunca dikkat çekecek derecede her yere geç kalan Trump’ın, bu tür zirvelerin resmiyetine aykırı davrandığı ifadeleri yer aldı.

Today.it sitesi Trump’ın, Afrika’ya dair toplantının aile fotoğrafı çekimine de geç geldiği gibi, “göğüslerini kabartarak”, arkasında bulunan Merkel’in önünü tamamen kapatmaya çalıştığına da dikkat çekti.

Rusya’ya yaptırımlarda mutabakat, Astana görüşmelerinden umut ifadesi

Öte yandan, G7’nin sonuç bildirisinin “dış politika konuları” başlığı altında Suriye meselesine geniş bir paragraf ayıran G7 liderleri, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde yapılan Astana görüşmelerinin Suriye'deki gerilimin düşmesine katkı sağlamasından umutlu olduklarını ifade etti.

Liderler, 6 yıldır süren bu krizin çözümünde, pozitif anlamda etkisini kullanmaya hazırsa Rusya ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti.

Deklarasyonda, 2014’te Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı işgal etmesinden dolayı yaptırımlar uygulanan Rusya’ya, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yeni yaptırımlar konusunda da mutabık kalındı.

1998 yılında Rusya’nın da dahil edilmesiyle G8 adını alan birlik, Ukrayna krizinin ardından bu ülkenin üyeliğinin askıya alınmasıyla G7’ye dönüşmüştü.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Trump’ın toplantıya geç gelmesi

- G7 ile toplantıya çağrılan Afrika ülkeleri liderleri ve AB ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" konulu oturumdayken

- Oturumdan genel görüntüler

- İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, katılımcılara İtalyanca hitap edeceğini ve çeviri için kulaklıklarını takmalarını söylerken

- Diğer tüm katılımcıların kulaklık taktığına ve Trump’ın takmamasına ilişkin video

- "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" oturumuna katılan lider ve kurumların temsilcileri aile fotoğrafı çektirirken