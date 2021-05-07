G7 ülkelerinden Çin'e Uygur Türkleri çağrısı

G7 Dışişleri Bakanlarının Londra'da 2 gün süren toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride Rusya ve Çin’e yönelik eleştiriler yer aldı.

BloombergHT'in haberine göre bildiride Çin'e yönelik olarak Uygur Türklerine yapılan insan hakları ihlalleri ve Tayvan'daki haksızlıklarına yer verildi.ÇİN, ULUSLARARASI SİSTEME YAPICI YAKLAŞMALIDIR

Yayımlanan ortak bildiride Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ve baskılardan derin endişe duyulduğu belirtilerek "Büyük ekonomik güç olan Çin yönetimini kurallara dayalı uluslararası sisteme yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz" dendi.

Liderler gelecek ay görüşmelerini Cornwall’da sürdürecek. ABD Başkanı Joe Biden da toplantıya katılacak. Biden’ın müttefiklerini Çin ve Rusya konusunda daha sert bir duruş sergilemek için ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

ÇİN’DEN G7 ÜLKELERİNİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığından G7 Ülkelerinin Uygur Türkleri çağırısına tepki gösteren açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin 6 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, “G7, kasıtlı olarak uluslararası ilişkilerin kurallarını ihlal ediyor. Çin, uzun süredir devam eden siyasetine sadık kalacak. "Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne katılımı tek Çin politikamıza göre ele alınmalıdır ve bu sorunlar Çin'in iç meseleleridir." Şeklinde tepki gösterdi.

Kaynak: Türkistan Press