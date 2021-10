Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nin gündeminde ne var? Sağlık personeli ve dünya liderleri G20 zirvesinde birlikte poz verdi .

G20 Liderler Zirvesi bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da yapılıyor. İtalya'nın dönem başkanı olduğu zirvede liderler, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze buluşuyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin devlet ve hükümet başkanları bugün ve yarın küresel çapta öne çıkan sorunları değerlendirecek.

Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Bu yılın gündeminde neler var?

Her sene G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülke, toplantı için bir tema seçiyor. Daha önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan ve bir ekonomist olan İtalya Başbakanı Mario Draghi, kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi ön plana çıkarmayı istiyor.

Bu yılki zirvede liderlerin gündeminde şu konuların olması bekleniyor

İklim değişikliğiyle mücadele

Covid-19 salgını ve pandemi sonrası ekonomik toparlanma

Dijital ekonominin vergilendirilmesi

Afganistan

Mülteciler

Diğer dış politika konuları

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, G20 Zirvesi'nde Erdoğan'ı karşıladıDomenico Stinellis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

G20 Zirvesi nedir?

Yirmilik Grup anlamına gelen "Group of Twenty" 1999 yılında, dönemin G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının kararıyla kuruldu.

G20'nin kurulmasındaki amaç gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek, dünyanın ekonomik sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmekti.

G20 ilk kurulduğu yıllarda sadece bakanların toplandığı bir zirve olsa da, 2008'deki dünya krizi sonrasında bu toplantıya en üst düzeyde katılım yapılması kararlaştırıldı.

Bu tarihten itibaren her yıl dünyanın en büyük devletlerinin liderleri toplanarak, dünya ekonomisinin yanında, ticareti ve gelişimini de şekillendiriyor.

G-20 nüfus ve ekonomik ağırlık açısından dünyanın en güçlü yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Üye ülkeler dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Üyeler arasında farklılık olsa da G-20 ülkeleri uluslararası ticaretin yüzde 75'ine sahip.

G20 üye ülkeleri hangileri?

G20 üyeleri arasında 19 ülke ve Avrupa Birliği bulunuyor.

Üyeler arasında G7'yi oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık bulunuyor.

Bunların haricindeki zirvede bulunan diğer ülkeler ise Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye.

Bu yılki zirveye Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılacak.

Ev sahibi ülke, G20 üyelerinin haricinde istediği ülkeleri de toplantıya çağırabiliyor.

Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

Liderler, Roma'ya gelmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bu sabaha karşı Roma’ya ulaşarak, zirve için İtalya'nın başkentine gelen ilk liderlerden oldu. Biden, gün boyu Roma'da ikili görüşmelerde bulunacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Roma'ya gelip temaslarını başlattı.

Zirvede, Türkiye'yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu akşam Roma'da olması bekleniyor.

Zirve programı

İtalya Başbakanlığının paylaştığı programa göre, liderler, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık", "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklarında 3 oturuma katılacak.

Zirvenin ilk günün ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, zirve için gelen bütün liderleri kongre merkezi önünde tek tek karşılayacak. Zirvede ilk oturuma geçilmeden önce liderler, aile fotoğrafında buluşacak.

İlk gün oturumunun ardından, liderler için özel kültürel program hazırlandı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da konuk liderlere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda akşam yemeği daveti verecek.

G20 liderleri, zirvenin ikinci ve son gününde ise "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına katılacak.

Kapanış oturumunun ardından liderler, kendi ülkelerinden gelen gazetecilere yönelik birer basın toplantısı düzenleyecek.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’deki yemek öncesinde, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve İtalya Başbakanı Draghi, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmî ziyarete eşi Emine Erdoğan da iştirak etti.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihî yapı Kolezyum'u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.