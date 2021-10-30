G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma'da başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’deki yemek öncesinde, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve İtalya Başbakanı Draghi, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmî ziyarete eşi Emine Erdoğan da iştirak etti.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihî yapı Kolezyum'u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.