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Fürth Türk Birliği, üç hilalli bayrağın yasaklanmasına itiraz etti

Taner Tüzün / Fürth, 9 Ocak () - Almanya’nın Fürth şehrinde 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı Korteji'nde yer alan Fürth Türk Birliği ekibindekiBerlin Mehter Takımının taşadığı 3 hilalli Osmanlı bayrağını...

Fürth Türk Birliği, üç hilalli bayrağın yasaklanmasına itiraz etti

Taner Tüzün / Fürth, 9 Ocak () - Almanya’nın Fürth şehrinde 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı Korteji'nde yer alan Fürth Türk Birliği ekibindekiBerlin Mehter Takımının taşadığı 3 hilalli Osmanlı bayrağını yasaklayan belediye kararı Fürth DİTİB Derneğinde toplanan Fürth Türk Birliği üyelerince kınandı.

Bir bildiri yayınlayan Türk Birliği, Almanya’da ve tüm Avrupa da yükselen Türk ve Müslüman düşmanlığının son kurbanı olma durumuna düşürüldüklerini savundu.

MHP Bayrağına Benzetilerek Yasaklanmıştı

Fürth Türk Birliği'nin Üç Hilalli Bayrak Yasağı Hakkında Basın Bildirisi şöyle: "Fürth Türk Birliği'ni oluşturan dernekler bu yasağı kesinlikle kabul etmemektedir. Bu yüzden 8 ocak 2017 tarihinde Fürth DİTİB salonunda yapılan toplantıda bu yasağın kaldırılması için belediye başkanı Dr. Thomas Jung ve ilgili komisyonla görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir.

Üç hilalli sancak hem Osmanlı hem de Avrupa müzik tarihinin çok önemli bir kurumu olan Mehteran'ın ayrılmaz bir sembolüdür ve belediyenin bu yasağı, evrensel kültür anlayışına kesinlikle uymamaktadır. Yapılacak görüşmelerde önemli bir kültür tarihinin sembolünün günlük siyasi nedenlerle yasaklanmasının ciddiyetle gözden geçirilip bu yasağın kaldırılması beklenmektedir."

Bildiriye DİTİB Fürth, Türk Kültür Derneği, Bizim Ocak, Atatürkçüler Birlik ve Düşünce Derneği, Türk Spor Kulübü, Turnerschaft Kulübü, Batı Trakya Derneği, Atip dernekleri imza attı.

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