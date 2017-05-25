FT'nin iddiası: Manchester saldırganı Türkiye'den Almanya'ya, oradan da İngiltere'ye gitti (3)

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Edip Sönmez / İstanbul, 25 Mayıs, () - İngiliz Financial Times gazetesi, Manchester'daki terör saldırısında 22 kişinin ölümüne yol açan saldırganın Türkiye'den Almanya'ya, oradan da İngiltere'ye gittiğini iddia etti.

Uluslararası İngiliz iş gazetesi Financial Times'ın Alman istihbarat birimlerine dayandırdığı habere göre, 22 yaşındaki terörist Salman Abedi, bombalı saldırıdan dört gün önce Türkiye'den İngiltere'ye uçtu.

Alman istihbarat yetkilisi, Libya kökenli olan ve Manchester'da doğan Abedi'nin, İstanbul'dan Almanya'daki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'na aktarma yaparak Britanya'ya ulaştığı iddia etti. Financial Times, bir Türk yetkilinin, Türk hükümetinin Adedi hakkında dün sabah İngiliz yetkililere dosya sunduğunu bildirdi.

Financial Times, Suriye'den gelen IŞİD militanlarının Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye'yi sıklıkla geçiş noktası olarak kullandıklarını yazdı. FT ayrıca, Abedi'nin Türkiye'den İngiltere'ye gitmeden önce Suriye'de bulunduğuna dair henüz bir bilgi olmadığını söyledi.

İngiliz yetkilileri daha önce, Abedi'nin kısa süre önce Libya'daki ailesini ziyaret ederek Manchester'a döndüğünü açıklamıştı. FT'nin haberinde, Fransız makamlarının Abedi'nin Libya'dan "muhtemelen Suriye'ye gittiğini" söylediklerini aktardı.

ABD istihbarat yetkileri de Abedi'nin Suriye'de sadece IŞİD değil, diğer terör örgütleriyle de bağlantısı olup olmadığı konusunda çalışma yürütüyor.

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