FT: Almanya’da Büyük Koalisyon “kesenin ağzını açacak”

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ocak () – Kemer sıkma politikalarının en sıkı savunucusu Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) arasında uzlaşılarak kurulacak büyük koalisyon harcama musluklarını açmaya hazırlanıyor.

The Financial Times gazetesinin haberinde, Merkel’in muhafazakâr CDU’su ile sol merkez SPD arasında yapılacak koalisyonun Almanya’nın yıllardır birikmekte olan cari fazlasını harcamak konusunda da uzlaştığını yazdı.

Habere göre kemer sıkma politikalarında tam bir kusursuzluk örneği olan ve yıllarca Yunanistan ve İtalya gibi güney Avrupa ülkelerine örnek olan Almanya koalisyon görüşmelerinde bu politikasını gözden geçiriyor.

Habere göre, Almanya’nın yeni koalisyon hükümeti cari fazlasını dengeye getirerek harcama musluklarını açmaya hazırlanıyor. 45 milyar euro cari fazlası olan Almanya’da koalisyon kurulabilirse eğitimden ailelere, konut inşaatından savunmaya her alanda harcanacak.

Anlaşmanın gerçekleşmesi Pazar günü parti grup toplantısında koalisyon görüşmelerini görüşecek olan SPD’ye bağlı. Nihai onay için ise partinin çoğu Merkel’le dört yıl daha geçirmekten çekinen 450 bin üyesinin rızası gerekecek.